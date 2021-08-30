"Один из самых значительных потенциалов развития в Дагестане имеет этнокультурный туризм. На территории республики расположены многочисленные древнейшие памятники истории, культуры и архитектуры. Потенциальные возможности республики позволяют при соответствующем развитии туристской инфраструктуры принимать в этом сегменте до 2 млн туристов в год", — сказал он.

По словам Мерданова, в перечне культурного наследия находятся около 6,5 тыс. объектов, в том числе, около 2 тыс. признаны объектами культурного наследия федерального значения.

"В Дагестане расположен древнейший город России — Дербент. Цитадель "Нарын-Кала" VIII века, Старый город, старейшая в России Джума-мечеть VIII века, Девичья баня XIII века и другие сооружения включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они вызывают большой интерес у российских и зарубежных туристов", — подчеркнул он.

"На 1 августа текущего года количество туристов, посетивших Дербент, составляет более 90 тысяч человек", — сказал Мерданов.

"Одновременно в Дагестане активно реализуются туристские маршруты в места бытования уникальных и неповторимых в мировой практике народных художественных промыслов — с.Кубачи, с.Унцукуль, с.Гоцатль, с.Балхар, с.Хив, с.Ахты и так далее", — отметил он.

Врио министра также сообщил со ссылкой на экспертов, что поток туристских посещений в 2021 году в указанном сегменте составит не менее 300 тыс. человек.