"Зарегистрирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3 км (этот выброс произошел 29 августа — ИФ), пепловый шлейф ушел на 30 км. По следу этого шлейфа населенных пунктов нет. Есть угроза только авиасообщению по маршруту Елизово — Усть-Камчатск", — сказал он на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Знаю, что вчера и позавчера самолеты (по этому маршруту — ИФ) не летали. Сегодня плановых рейсов тоже нет. Поэтому авиакомпании будет сообщено, чтобы изменили маршрут движения", — отметил Василевский.

Как сообщалось, 13 августа ученые Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН предупредили, что активность Шивелуча возросла после длительного "молчания", нахождение людей "в районе исполина" чрезвычайно опасно. По данным ИВиС, с высокой степенью вероятности может произойти разрушение лавового купола, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тыс. м. Сотрудники Ключевской вулканостанции осуществляют непрерывный мониторинг за вулканом.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2,5 км. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.