"Наблюдается позитивная динамика основных индикаторов туристской отрасли Республики Дагестан. В среднем более чем на 20% ежегодно растет внутренний и въездной туристский поток, а загруженность гостиниц в сезон превышает 90%. Сейчас перед нами стоят принципиально новые задачи: прежде всего, это улучшение инфраструктуры на имеющихся туристических локациях и создание новых туристических точек притяжения", — сообщил он.

В частности, по словам Мерданова, в республике планируется создавать большие инвестиционные площадки с общей территорией и с множеством разнообразных активностей, куда туристы смогут приезжать и вне летнего сезона.

"Одна такая площадка уже сформирована и реализуется в Дербентском районе — это "Золотые пески". К площадке за счет федеральных средств построена и введена в эксплуатацию подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км. Уже завершено строительство 4-этажной гостиницы, ресторана, аквапарка с открытым бассейном, спортивной и детской площадок, здания летнего кафе", — отметил он.