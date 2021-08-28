"Согласно оценкам Ростуризма и Краснодарского края в туристическую инфраструктуру Анапы до 2025 года будет вложено порядка 45 млрд рублей частных средств. Это позволит в ближайшие 3-5 лет вывести Анапу на совершенно новый уровень и создать современный комфортный круглогодичный семейный курорт", — говорится в сообщении ведомства.

По словам Догузовой, в ближайшие годы на курорте будет совершенствоваться отельная база. "Вместе с регионом и городом мы сосредоточимся на строительстве современных качественных отелей под международными и федеральными брендами, обновлении гостиниц, санаториев, развитии курортных пространств, а также санаторно-курортной среды. При этом туристическое развитие Анапы может быть связано не только с летним пляжным отдыхом. В городе и на прилегающих территориях активно развивается виноделие и производство локальных продуктов, что открывает большие возможности для эногастротуризма", — сказала она, выступая на встрече с инвестиционным сообществом города-курорта.

"Инвесторы в Анапе уже начали работать с сетевыми брендами, включая международные. Это значительно увеличит конкуренцию, и задаст новые стандарты качества, что постепенно обязательно приведет к качественно иному уровню сервиса и услуг на курорте", — пояснила она.

Как отметил мэр Анапы Василий Швец, в ближайшие годы планируется обновление и активная застройка Пионерского проспекта, который на 10 километров протянулся вдоль пляжей. Здесь появится пятизвездочный отель Hilton, многофункциональный комплекс с зоной спа и оздоровления под управлением французской Accor, пятизвездочный и четырехзвездочный отели под брендом Alean и другие. В будущем все гостиницы на проспекте планируется объединить в комфортное прогулочное пространство.

Кроме того, ведется разработка генплана, прежде всего ориентированного на модернизацию санаторно-курортной отрасли Анапы. Также планируется обустройство галечных пляжей, открытие большого парка.

В свою очередь, глава Ростуризма напомнила, что благодаря нацпроекту по туризму впервые запущен комплекс мер господдержки как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса, которыми уже сейчас могут воспользоваться инвесторы по всей России, включая Анапу. Это и льготная ставка под 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, и гранты на возведение кемпингов, глэмпингов, создание новых туристических маршрутов и запуск небольших проектов в сфере туризма, включая софинансирование проектов по созданию комфортной и привлекательной курортной среды.