"Все авиапассажиры должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Данное требование не является обязательным для граждан России и транзитных пассажиров", — отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана – с 1 сентября 2021 года при пересечении государственной границы РФ подтверждают наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Информация должна быть загружена в приложение "Путешествую без CОVID-19".

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" разработано для предъявления отрицательных результатов тестов на коронавирус при пересечении границы РФ для граждан стран-членов ЕврАзЭС. Приложение уже используют прибывающие авиарейсами из Армении, Белоруссии и Киргизии.