"На месте пожара на Приморской набережной Сочи завершены все оперативные действия. Специалисты установили предварительную причину возгорания — короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении в кафе", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в субботу.

"Общая площадь пожара составила 500 кв. м в двух предприятиях общественного питания (кафе — ИФ). Их (кафе — ИФ) потушили оперативно", подчеркивает пресс-служба.

К ликвидации возгорания были привлечены 29 человек и 9 единиц техники. Пострадавших нет. Эвакуации людей не потребовалось.

"По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского территория пожара должна быть оперативно приведена в надлежащий санитарный вид и огорожена на время восстановительных работ. К ним собственники объектов должны приступить уже сегодня", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Сочи на набережной "Маяк" горело кафе "Каравелла".