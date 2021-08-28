"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", — сказал источник.

Об участии Линдеманна в качестве хедлайнера заявляли организаторы фестиваля "Макларин за Родину". Ранее источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово (Тверская область), где остановился Линдеманн. "Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации.