Ранее фестиваль проходил в течение трех дней и в 2022 году его изначально планировали провести с 17 по 19 июня.

"Теперь "Дикая мята" — это два музыкальных выходных, десятидневный кемпинг и более 150 концертов. Кроме музыки, гостей фестиваля ждут творческие встречи с музыкантами, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, "Есть и пить" и многое другое", — цитирует пресс-служба Клюкина.

Он сообщил, что в будущем году фестиваль разделится на два направления: мультижанровое под названием "Дикая мята Green" и электронное "Дикая мята Violet". Свое участие уже подтвердили The Hatters, "Нервы", "Тараканы!", "Несчастный Случай", Иван Дорн, Cheese People, Эрика Лундмоен и другие.

Председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина напомнила, что в 2019 году между организаторами "Дикой мяты" и правительством Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме было подписано инвестиционное соглашение о создании всесезонной музыкальной площадки.

Перед пресс-конференцией музыканты, компании-спонсоры, журналисты и представители правительства Тульской области заложили Легендарную Аллею. Каждое ее дерево будет напоминать зрителям о тех, кто поддержал фестиваль в самый сложный момент.

На Легендарной Аллее высадили 145 кленов и лип. Клен от региона носит символичное название "Тульская мастерская музыки".

"Мы надеемся, что подобно дереву фестиваль будет процветать, развиваться, и на этой музыкальной площадке всегда будет много людей как из нашей области, так и из других регионов", — подчеркнула Соломатина.

Отмечается, что на фестивале будет обеспечена доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут подъехать к двум основным сценам на коляске. На "Дикой мяте" во время проведения фестиваля планируется организовать палаточный городок и гостиницы, душевые кабины, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, кинотеатр, лекторий, детский сад, комнату матери и ребенка.

В июне 2021 года фестиваль не состоялся из-за веденных ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тульской области. Причем решение было принято накануне старта фестиваля. В связи с этим правительство Тульской области приняло решение о выплате компенсации организаторам фестиваля.

Организаторы отметили, что более 50 музыкантов этим летом вызвались помочь "Дикой мяте" и предложили выступить на фестивале в следующем году за символический рубль. Также решили помочь партнеры фестиваля, крупнейшие СМИ страны и правительство области.

Ранее генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин заявлял, что затраты организаторов на подготовку и проведение мероприятия в этом году составили порядка 96 млн рублей. Организаторы фестиваля планируют разработать программу лояльности для тех, кто не стал сдавать билеты, и для участников, которые перенесли свои взносы на 2022 год.

"Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области. Всего на "Дикой мяте" сыграли около 500 музыкантов со всего мира.

В 2019 году фестиваль прошел в 12-й раз, его площадки посетили около 60 тыс. человек, прошло около 100 концертов. В 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.