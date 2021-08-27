"Это будет быстровозводимое некапитальное строение, земельный участок под центр готов выделить сельсовет. В помещение будет стекаться информация от МЧС и по прибывающим туристам. Это будет небольшой центр с самым необходимым для оказания первой помощи, аптечкой, а также иными предметами, необходимыми для туристов (аккумуляторы для зарядки и прочее)", — цитирует пресс-служба слова председателя правительства республики Абдулпатаха Амирханова.

Такое заявление региональный премьер-министр сделал во время посещения оперативного штаба МЧС по поиску людей, развернутый в селе Карадах, вблизи которого 23 августа в результате ливневых дождей рекой унесло двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

"В информационном центре будет предоставляться информация о возможностях размещения туристов в гостиницах и местных отелях, предложения от туроператоров, местных гидов и турагентов. Это оптимальное решение, пока мы на этой территории мы не разовьем цивилизованную инфраструктуру", — сказал Амирханов.

Как сообщалось, после обильных дождей 22 и 23 августа в Гунибском районе Дагестана в Карадахской теснине были заблокированы 34 туриста. Еще двоих — туристов из Москвы и Санкт-Петербурга — унесло рекой.

На четвертые сутки тело жителя Санкт-Петербурга нашли, второго туриста до сих пор ищут спасатели и волонтеры.

Кроме того, в Левашинском районе республики селевые потоки унесли мужчину, женщину и ее сына. Тела всех троих нашли.