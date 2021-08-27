В сообщении компании говорится, что она в среднем сократит 27 рейсов в день в период с 7 сентября по 6 октября и 162 ежедневных перелета с 7 октября по 5 ноября. Компания планирует дополнительно сократить число рейсов в ноябре и декабре.

Таким образом, количество ежедневных рейсов Southwest составит около 3,3 тыс. в сентябре и 3,42 тыс. в октябре, говорится в сообщении компании.

"Мы приносим наши искренние извинения каждому клиенту Southwest, ожидания которого в отношении путешествия с нами не оправдались", — говорится в сообщении главного исполнительного директора Southwest Гэри Келли.

"Мы уверены, что эти изменения позволят сделать перевозки более надежными", — отмечается в сообщении.

Темпы восстановления спроса на авиаперевозки текущим летом оказались быстрее, чем ожидали многие авиакомпании, которые теперь стремятся нанять больше сотрудников и перестроить работу, чтобы удовлетворить потребности клиентов, пишет The Wall Street Journal.

Southwest ранее уже объявляла о сокращении количества рейсов на фоне ослабления спроса в конце лета и уменьшения объема бронирований из-за недавнего всплеска числа заражений COVID-19, а также опасений по поводу распространения нового штамма "дельта".

Профсоюзы, представляющие персонал авиакомпании, в последние месяцы стали все более активно выражать недовольство ситуацией с нестабильным расписанием, чрезмерно длительными рабочими днями и другими проблемами.

"Southwest хотела рьяно гнаться за выручкой этим летом, что с самого начало было обречено на провал, и реализация этого плана говорит сама за себя", — написал президент Southwest Airlines Pilots Association Кейси Мюррей в письме представителям профсоюза ранее в августе.