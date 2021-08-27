"Венеция с 1 июня 2022 года станет первым городом в мире, за посещение которого придется платить. Так, путешественникам придется сначала забронировать билет для посещения Венеции, оплатить его, а по прибытии пройти через турникеты, расположенные на основных точках доступа к историческому центру", — пишет La Stampa.

Как отмечает издание, со следующего лета всем туристам в Венеции потребуется QR-код. При этом туристы при предварительном бронировании отеля в самом городе будут освобождены от оплаты сбора. Путешественники, которые будут приезжать в Венецию без брони, будут вынуждены покупать билет на въезд.

Предполагается, что размер налога составит от 3 до 10 евро в зависимости от сезона и числа путешественников в городе. Между тем, у круизных туристов будет фиксированная ставка – 7 евро, стоимость въезда будет включена в круиз. Также путешественники смогут оформить абонемент, если планируют приезжать в город несколько раз на протяжении одной недели, тогда его стоимость обойдется в 9-30 евро. От уплаты налога освобождаются дети до 6 лет.

Муниципалитет Венеции предложил введение такого налога еще в 2019 году из-за большого числа туристов. По оценкам экспертов, турпоток в город составлял от 22 до 27,5 млн гостей ежегодно. Пандемия коронавируса приостановила реализацию инициативы.