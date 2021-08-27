"Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска", — говорится в сообщении.

В органы исполнительной власти Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций.

Лабораторный мониторинг качества морской воды проводится в ежедневном режиме.

Всего было проведено около 4 тыс. лабораторных исследований морской воды Черного моря на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

Как сообщалось, мощный циклон с дождями и сильным ветром в августе затронул в Краснодарском крае 33 населенных пункта шести муниципальных образований. В результате непогоды пострадали виноградники в Темрюкском и Крымском районах, Анапе и Новороссийске. Переизбыток влаги приводит к растрескиванию ягоды, повышает риск развития заболеваний.