"Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты: у них или был контакт с заболевшими COVID-19, или получен положительный ПЦР-тест", — сообщила "Интерфаксу" представитель "Победы".

Сейчас самый высокий пик для авиации, и заменить этих КВС некем, добавила она. На период 26-31 августа, по ее словам, компания вынуждена скорректировать около 50 рейсов (из более чем 1,6 тыс. за указанный период), в том числе в Анталию, Уфу, Владикавказ.

"Мы рассчитываем, что часть рейсов начиная с завтрашнего дня может быть выполнена "Аэрофлотом" (материнская компания "Победы" — ИФ), речь о 2-3 рейсах в день, это важная внутригрупповая поддержка, — сказала представитель "Победы". — Также мы постарались организовать для наших клиентов альтернативные перелеты".

Пассажирам корректируемых рейсов "Победа" предлагает вылет в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо оформляет полный возврат денег за билеты.

"Сегодня два запланированных рейса в Уфу и Владикавказ были отменены. Клиентам этих двух рейсов мы уже оформили возврат денег и в качестве компенсации подарили скидку 90% на следующий перелет", — сообщили в "Победе".