"Осуществлять прием и размещение граждан, прибывающих из других субъектов РФ, при условии предъявления ими сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за три календарных дня до размещения", — говорится в сообщении.

Требования введены в связи с осложнением эпидемиологической ситуации и угрозой распространения коронавирусной инфекции с учетом роста заболеваемости в целом по РФ.

По данным регионального Минздрава, на 27 августа в стационарах республики находятся 814 человек (43 госпитализированы за сутки), из которых у 468 референс-центром подтвержден COVID-19. Выписаны 79 человек.

Как сообщалось, 3 августа глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов на заседании оперативного штаба обратился к санаторно-курортным организациям, предпринимателям, турбазам с предложением предоставлять гостиничные услуги туристам по сертификатам о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестам.