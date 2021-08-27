"В рамках обсуждения сотрудничества в пассажирской сфере руководители российских и финляндских железных дорог выразили надежду и готовность к скорейшему возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения между странами", — говорится в сообщении.

РЖД ранее рассчитывает на время проведения чемпионата Европы по футболу возобновить курсирование поезда "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Курсирование пассажирских поездов в сообщении между Россией и Финляндией из-за ситуации с коронавирусом было приостановлено в марте 2020 года.