"У нас в проработке РА3, не пригородного, а регионального сообщения", — сообщил журналистам замглавы РЖД Дмитрий Пегов в кулуарах железнодорожного салона "Pro//Движение.Экспо".

"Сейчас большой опыт туристических перевозок. Хочется увидеть такой дизельный поезд, который бы в любые уголки мог доехать и качественно", — отметил топ-менеджер, уточнив, что говорит о подвижном составе, который "подольше едет", у него "побольше остановок", и "надо, чтобы кофе был, сервисы все, в том числе, wi-fi".

"Четыре вагона, планируем (в РА3 их три — ИФ). Будет, больше вагонов. С заводом говорили. Хотелось бы к следующему лету увидеть такую "рашечку", — сказал Пегов.