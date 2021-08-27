"Прокуратура Курской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок в связи с аварией, произошедшей на автодороге Новороссийск-Керчь, с участием автобуса, который принадлежит курской туристической фирме", — говорится в сообщении.

По результатам проверки при выявлении нарушений, требующих вмешательства прокуратуры, ведомство предпримет соответствующие меры реагирования.

Как сообщалось, ДТП с участием автобуса и грузовика произошло 26 августа на трассе Новороссийск — Керчь. В результате аварии пострадали шесть человек, детей среди них нет. На момент аварии в автобусе, который направлялся из Крыма в Курск, находились 55 пассажиров.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса начал маневр по развороту транспортного средства в неположенном месте, в результате в него врезался груженый ячменем КАМАЗ.