Это объемная визуализация памятной монеты "650-летие основания Калуги", которая вышла в свет в июле этого года в серии "Города". Центральным изображением на ней является фасад музея истории космонавтики на фоне панорамы областного центра и звездного неба, и это объяснило выбор места для установки арт-объекта.

"Выпущенная монета отлита из серебра, а весь ее тираж — всего 3 тыс. экземпляров. Мы решили сделать подарок городу в виде арт-объекта — объемной ее визуализации. И теперь у всех горожан и гостей областного центра будет прекрасная возможность познакомиться с нашей, "калужской" монетой и подробно разглядеть, что же на ней изображено", — сказала управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Калуга отмечает 650-летие со дня основания в субботу, 28 августа.