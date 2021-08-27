Туроператор будет предлагать железнодорожные туры по России, в том числе, экскурсионные маршруты, рассчитанные как на индивидуальных туристов, так и на группы, многодневные путешествия или туры выходного дня.

"В преддверии окончания летнего сезона мы запускаем новый вид деятельности — туроператора, чтобы поездки были интересными на круглогодичной основе, а не только в период ярко выраженного спроса", — цитирует пресс-служба компании генеральный директор ГСЭ Александра Ганова.

Разработаны тематические циклы экскурсий по России: "Крымотерапия", "Путешествия к истокам", "Дорога к Победе". В планах — циклы экскурсионных выездов "Тысячелетние города России" и "Чудеса природы". "Гранд Экспресс Тур" предложит также экскурсионные программы для семей с детьми и для молодых пар, для школьных групп и для пенсионеров. Компания может также по индивидуальному запросу подготовить спецпрограмму для корпоративных и иных мероприятий, отмечается в сообщении.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе, на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года: из Санкт-Петербурга — в Севастополь и из Москвы — в Симферополь. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма. В 2020 году компания расширила географию поездок в Крым, а также запустила рейс Москва- Адлер; в текущем году продолжала открывать новые рейсы на полуостров.

На сегодняшний день маршрутная сеть компании насчитывает более 10-ти направлений.

ГСЭ планирует в 2021 году удвоить пассажиропоток на крымском направлении по сравнению с прошлым годом — до 2 млн человек.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.