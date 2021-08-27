"Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуй плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", — говорится в сообщении Генконсульства РФ в Таиланде.

Как отметили в дипмиссии, для въезда на территорию страны в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

Как напомнил представитель туроператора TEZ Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, Таиланд до сих пор не входит в перечень разрешенных оперштабом РФ направлений для посещения российскими туристами.

Как пояснил он порталу "Интерфакс-Туризм", после включения направления в список открытых для россиян и снятия действующих ограничений, например, прохождение по прибытии в Таиланд трех ПЦР-тестов, общая стоимость которых более 18 тыс. рублей, а также упрощение схемы получения сертификата на въезд, организованный турпоток может значительно вырасти.

"На направлении аккумулируется отложенный спрос, а с учетом ограниченного количества стран, доступных путешественникам в предстоящем зимнем сезоне, возвращение такого популярного направления, безусловно, скажется положительным образом", — заключил Снетков.

В начале лета власти Таиланда утвердили модель возобновления туристических поездок под названием «Песочница Пхукета», согласно которой иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее, чем за 14 дней до предполагаемого путешествия.

Правительство королевства 16 августа одобрило расширение списка провинций, куда могут въезжать иностранцы с прививкой. Теперь после проведения семи дней на Пхукете, они могут поехать на острова Самуй, Пханган, Ко Тао в провинции Сураттхани, а также на курорты провинции Краби.