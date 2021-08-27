Аудиогид создан на базе популярной платформы izi.travel, которую можно скачать через AppStore и Play Market.

"Аудиогид — часть нашего экологического проекта. По данным трафика, туристов в Иркутской области в этом году стало на 20% больше, чем годом ранее. На Байкал и КБЖД в основном едут из Москвы, Санкт-Петербурга, соседних с Иркутской областью регионов", — сказал Божеев.

Аудиогид озвучен популярными радиоведущими, он рассказывает о самых известных и ярких местах КБЖД, истории создания объектов и архитектурных решениях.

Воспользоваться сервисом может любой турист, путешествующий по КБЖД на туристическом поезде, включая запущенный в этом году РЖД рельсовый автобус "Нерпочка".

Замначальника Восточно-Сибирский дирекции пассажирских обустройств (по КБЖД) Алексей Подопригора пояснил "Интерфаксу", что загрузка рельсового автобуса этим летом была близка к стопроцентной, в связи с чем для перевозки всех туристов пришлось ставить на рейс сдвоенные вагоны.

"Мы сейчас изучаем возможность оставить новый рельсовый автобус и на зимний сезон, ожидаем поток туристов", — добавил Подопригора.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль южного берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.

Сейчас КБЖД признана памятником архитектуры и инженерного искусства, используется в основном для туристических целей.

Как сообщалось ранее, летом этого года РЖД запустили туристический поезд "Байкальская сказка" (Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск — Порт Байкал).