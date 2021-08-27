"Сегодня работа по включению прибрежных территорий в полноценную жизнь города продолжается. В ближайшие годы предстоит привести в порядок, реконструировать и благоустроить около 121 км набережных Москвы-реки. Таким образом, в перспективе на всем протяжении Москвы-реки в границах города набережные станут комфортными зонами для прогулок и отдыха", — сказал Бочкарёв, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что работа по благоустройству набережных ведется на протяжении нескольких лет, к настоящему времени приведено в порядок почти 72 км набережных. Среди наиболее заметных проектов Бочкарев назвал Лужнецкую, Москворецкую, Овчинниковскую, Озерковскую, Крымскую набережные, а также набережную Марка Шагала.

По словам заммэра, в этом году планируется завершить работы по благоустройству набережных Тараса Шевченко, Бережковской, Софийской, Раушской, Садовнической, Космодамианской и ряда других.

Благоустройство этих проектов финансируется из бюджета города, а также частными застройщиками при реализации комплексной застройки.