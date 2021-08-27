С предложением разрешить заведениям общепита проводить концерты при соблюдении ряда ограничений на заседании штаба выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Предлагаю разрешить общепиту проводить концерты на тех же условиях и с теми ограничениями, что в театре и филармонии. А также разрешить проведение банкетов с гостями из числа вакцинированных, недавно переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест. Сотрудники, ведущие, аниматоры и фотографы при этом должны быть вакцинированы", — сказал он.

Как уточнила Волкова, концерты должны проходить в помещениях, имеющих посадочные места, с количеством зрителей не более 50% от общего количества посадочных мест, за исключением случаев, когда количество зрителей увеличивается до 75% за счет зрителей, являющихся членами одной семьи или проживающих (обучающихся, работающих) совместно.

По ее словам, соответствующие изменения предлагается внести в указ губернатора от 15 марта 2020 года.

Кроме того, Ведерников предложил с 1 сентября отменить требование к постояльцам отелей, гостиниц и санаториев иметь при заселении сертификат о вакцинации, документы о перенесенном заболевании, справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест.

"Учитывая сезонное снижение турпотока, достаточно обычных правил безопасности, которые действуют во всей гостиничной сфере региона уже полтора года", — отметил губернатор.

Справки о наличии антител также предлагается исключить из списка необходимых документов для командированных, а также участников массовых мероприятий.

Действие противовирусного указа планируется продлить до 30 сентября.