"Отдых — это в значительной степени эмоции и на данный момент стало популярным все, что связано с гастрономией. Помимо винных туров, активно начали подтягиваться молочная и мясная продукция. Это работает не только летом, но и в межсезонье, поэтому является огромным подспорьем туризму на полуострове", — цитируется в пресс-релизе глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

В частности, на полуострове есть едиственное в регионе предприятие по производству кумыса. Площадь многопрофильного хозяйства — 3,3 тыс. га. Помимо конефермы, там занимаются животноводством, растениеводством и производством готовой продукции. Кроме кумыса, на предприятии производят макаронные изделия, сливочное и подсолнечное масло, брынзу, мясные и колбасные изделия, в том числе из конины, есть своя пекарня.

"У нас на данный момент порядка 120 кабыломаток. Доим лошадей исключительно ночью. Дойка проводится через каждые два часа, поскольку конь — не корова, у которой за раз можно надоить ведро, у лошадей этот объем можно взять лишь за сутки. Дальше собранное сырье поступает в молочный цех и в течение суток с помощью специальных заквасок превращается в кумыс. Он в свою очередь крайне полезен для организма человека", — отметил руководитель агрофермы Василий Любовецкий, его слова приводит Минтуризма Крыма.

В хозяйстве рассчитывают, что крымским кумысом заинтересуются санатории и инвесторы. Подобное направление очень популярно в Киргизии, Башкирии, Казахстане.

"Конское молоко по своим ферментам очень схоже с человеческим и считается более полезным, чем коровье. Кумыс полезен не только для желудочно-кишечного тракта, но и лечит организм от малокровия и туберкулеза", — отмечает курортное ведомство.