"Просим в преддверии высокого туристического сезона в Египте рассмотреть возможность максимального расширения допусков для всех заинтересованных авиакомпаний на осуществление регулярной воздушной перевозки на данном направлении, а также по возможности в кратчайшие сроки рассмотреть возможность допуска чартерной перевозки на курорты Египта", – говорится в письме.

Как отмечается в документе, более 50% разрешенной перевозки выполняется одной группой компаний, что может привести к консолидированному и не очень гибкому ценообразованию.

АТОР напомнила, что ряд авиакомпаний, на рейсах которых формируется турпродукт нескольких крупных туроператоров, вообще не получили допуски на Хургаду и Шарм-эль-Шейх или получили их из регионов, из которых нет необходимости ставить рейсы.

Кроме того, по мнению авторов письма, отсутствие чартерных рейсов ведет к удорожанию турпродукта.

"Так как существенную часть стоимости турпродукта составляет перевозка, отсутствие чартерных рейсов и ограничения (квотирование) регулярной перевозки не позволит снизить стоимость турпродукта", – говорится в письме.

В ассоциации подчеркнули, что решение по вопросу отмены квот и запуску чартеров следует принимать заблаговременно, поскольку для реализации авиабилетов и турпродуктов необходимо не менее двух недель, чтобы заполнить борта до объема, позволяющего совершить безубыточную перевозку.

По решению оперштаба Россия с 27 августа увеличила число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Авиакомпании смогут летать на оба курорта не только из Москвы, но и из других городов РФ (один раз в неделю), откуда разрешены международные полеты.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет.