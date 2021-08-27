Презентация нового меню прошла в Калуге. Первыми дегустаторами стали губернатор Владислав Шапша, члены правительства, представители ресторанного бизнеса и журналисты. Авторы рецептов в качестве основных ингредиентов использовали продукты, произведенные в Калужской области, — мясо цесарки, молочную продукцию, картофель, радужную форель, щуку, тыкву, пастилу, калужское тесто и пряники.

В фирменное региональное меню, в частности, вошли "окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом", "калужская цесарка су-вид в собственном соусе", "рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной", "филе форели из Сухиничей с жареным романо и соусом цитронель", "мороженное-мусс из калужского теста", чай "Калужское разнотравье" и другие.

В ближайшее время шеф-повара передадут рецептуру всех блюд калужским рестораторам для использования в заведениях общественного питания.

Первый региональный гастрономический лагерь "Гастрокэмп-2021" проходил в Калужской области с 24 августа. Участие в нем приняли Антон Сальников, Елена Баклашова, тренер-бариста Елизавета Барышникова из Москвы, Рашид Рахманов из Санкт-Петербурга, а также калужане Михаил Поздняков и су-шеф Павел Божко. Повара побывали на местных фермерских хозяйствах и краеведческой экскурсии для знакомства с менталитетом местных жителей.