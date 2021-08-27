"Их тела были обнаружены в 5 км от урочища Габова Яма", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, погибшие сплавлялись в компании еще двух человек — мужчины и женщины. Их тела были найдены ранее на месте опрокидывания аэролодки.

Трагедия произошла в Тулунском районе. Перевернутая аэролодка "Север" была обнаружена очевидцами на 150-м километре вверх по течению реки от поселка Аршан, о чем 16 августа они сообщили спасателям. Людей при этом замечено не было.

Местные жители рассказали, что днем 6 августа видели двоих мужчин и двух женщин, которые, погрузив личные вещи в такую же аэролодку, пошли вверх по течению реки. Предположительно, они направлялись к зимовью, находящемуся в урочище Габова Яма.

К месту происшествия из Саянска и Иркутска были направлены спасатели. Помимо них в районе поиска работали следственно-оперативная группа, представители местной администрации и волонтеры.