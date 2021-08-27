"Найдено тело молодого парня из села Хаджалмахи Левашинского района. Его нашли сегодня утром в селе Майданское, в 50 метрах от моста. Родственники опознали его", — говорится в сообщении.

Юношу вместе с его матерью в автомобиле "ВАЗ-2107" унесло селевым потоком. Тело женщины нашли в четверг.

Кроме того, в Гунибском районе рекой унесло двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Одного нашли, поиски жителя Москвы продолжаются.

Еще одного мужчину, местного жителя, унесло селевым потоком в его автомобиле "ГАЗель" в Левашинском районе. Его тело было найдено в среду.