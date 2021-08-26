Компания, как и ряд других авиаперевозчиков, ищет способы компенсировать падение спроса на авиаперелеты на дальние расстояния на фоне пандемии коронавируса.

В начале пандемии British Airways приостановила перевозки на короткое расстояние из Гатвика и перенесла подобные маршруты в лондонских аэропорт Хитроу.

Создание нового подразделения даст авиакомпании возможность сократить расходы и повысить конкурентоспособность на европейском рынке с такими компаниями, как easyJet PLC and Ryanair Holdings PLC. Спрос на перелеты на короткие расстояния постепенно восстанавливается в Европе на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Представитель British Airways, на которого ссылается The Wall Street Journal, сообщил, что компания ведет переговоры по поводу нового подразделения с профсоюзом. Успешные обсуждения являются ключевым условием для дальнейшей реализации планов.

Авиакомпания рассчитывает начать осуществлять перевозки следующим летом, новое подразделение будет работать под одноименным брендом, следует из письма компании для персонала, с которым ознакомилась WSJ.