"ФАС России наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com", — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов).

"Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com", — пояснили в ФАС.

В сообщении регулятора отмечается, что до настоящего момента компания не исполнила предписание ФАС по этому разбирательству.

В начале 2019 года предприниматели из общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" пожаловались в ФАС на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения. Ведомство проверило работу сервиса и вынесло ему предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Тогда же эксперты в гостиничной индустрии высказали предположение, что ужесточение требований к американскому сервису связано с желанием создать его отечественный аналог.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.