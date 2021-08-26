Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта не должна превышать 1,207 млрд рублей. Подрядчик должен будет поставить комплекты техоборудования для канатных дорог VL 4 и VL 5.

Заявки принимаются до 13 сентября, проведение аукциона назначено на 15 сентября.

Кроме того, КСК проводит конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству этих канатных дорог. Начальная цена составляет 303,7 млн рублей. Заявки будут рассмотрены 31 августа.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" был открыт зимой 2018 года. На его территории оборудованы трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха. Также на курорте имеются современный отель, отдельное шале и службы сервиса.

К 2025 году на территории комплекса планируется создать 17 горнолыжных трасс общей протяженностью 16,5 км, гостиничный комплекс, сервисные центры, горнолыжную школу и пункты проката.

По плану, к этому времени годовой туристический поток курорта составит более 180 тыс. человек.