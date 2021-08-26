"Сегодня в 11.00 начата межфлотская буксировка с Северного флота в Санкт-Петербург, а затем в Кронштадт легендарной атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", — сообщил главком ВМФ Адмирал Николай Евменов, чьи слова привели в военном ведомстве.

Евменов сообщил, что буксировка лодки проводится в плавдоке "Свияга".

Как ожидается, в первой декаде сентября док с подводной лодкой прибудет в Санкт-Петербург на "Северную верфь". Там подводная лодка будет выведена из плавдока для последующей буксировки в Кронштадт", где она станет музейным экспонатом.

"Ленинский комсомол" — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории