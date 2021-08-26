"Разыскиваемые Надежда Филатова и Павел Усов найдены, живы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что третий пропавший турист пока не найден.

Ранее в полицию обратилась мать пропавшей туристки и рассказала, что утром 22 августа ее 35-летняя дочь уехала в село Быстрое Слюдянского района сплавляться по Иркуту по маршруту село Анчук — поселок Пионерский и до сих пор не вернулась. Вместе с ней сплавлялись двое ее знакомых 38 и 27 лет.

Спустя сутки в службу спасения поступило сообщение, что на Иркуте перевернулись две лодки, и находящийся рядом мужчина просит о помощи.

В 20 км ниже по течению реки от села Быстрое были обнаружены две связанные лодки, пропавших не было.

Все трое туристов — жители Иркутска.