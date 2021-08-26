"В этом году на участие в фестивале поступило рекордное количество заявок — на главную сцену выйдут более 1 500 человек из 82 творческих коллективов", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоится гала-концерт межрегионального фестиваля "Троицкие обереги", в котором примут участие представители 12 регионов России.

В программу включены также просветительские мероприятия: в культурно-просветительском центре "Дубровицы" запланированы творческая лаборатория "Сценическое воплощение традиционной национальной культуры", "круглый стол" "Россия многонациональная", выездное расширенное заседание комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Кроме того, в этот день будут работать несколько тематических площадок: экоподворье (сельскохозяйственная выставка), Славянская и Трапезная улицы (тематические подворья учреждений культуры), музейный квартал, ярмарка народных промыслов, зона аттракционов и фудкорты.

Гала-концерт закончится выступлением государственного оркестра "Гусляры России" и государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко".