В рамках фестиваля состоится гала-концерт межрегионального фестиваля "Троицкие обереги", в котором примут участие представители 12 регионов России.
В программу включены также просветительские мероприятия: в культурно-просветительском центре "Дубровицы" запланированы творческая лаборатория "Сценическое воплощение традиционной национальной культуры", "круглый стол" "Россия многонациональная", выездное расширенное заседание комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
Кроме того, в этот день будут работать несколько тематических площадок: экоподворье (сельскохозяйственная выставка), Славянская и Трапезная улицы (тематические подворья учреждений культуры), музейный квартал, ярмарка народных промыслов, зона аттракционов и фудкорты.
Гала-концерт закончится выступлением государственного оркестра "Гусляры России" и государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко".