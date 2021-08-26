Там отметили, что в крупнейших и системообразующих гостиничных предприятиях города (в частности, Four Seasons, Indigo, Radisson Sonya Hotel, Park Inn, "Гранд Отель Европа") этот показатель превышает 80%.

В комитете напомнили, что, согласно постановлению правительства Петербурга №122 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", до 15 октября 80% работников туристической отрасли должны быть вакцинированы хотя бы одним компонентом или иметь документ о перенесенном менее полугода назад коронавирусе.

Аналогичные требования действуют для работников розничной торговли, сферы бытовых услуг, водителей общественного транспорта и такси, сотрудников системы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

К 1 сентября должно быть полностью вакцинировано 100% сотрудников фуд-кортов и работников аттракционов на открытом воздухе, либо они должны иметь справку о перенесенном COVID-19 в течение последнего полугодия.

Позже, с 1 октября, такие же требования вступают в силу для всех сотрудников объектов развлечения и досуга, детских комнат, расположенных в торговых центрах, аквапарков и аттракционов, расположенных в помещении.

С 1 октября 80% сотрудников бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, работников общественного питания и сервисов по доставке продуктов, парикмахерских и салонов красоты, сотрудников городских исполнительных органов власти, государственных учреждений Петербурга и государственных унитарных предприятий должны быть вакцинированы хотя бы одним компонентом или иметь документ перенесенном коронавирусе за полгода.

В комитете по образованию в четверг сообщили, что более 50% сотрудников образовательных учреждений города полностью вакцинированы. Это педагоги детских садов, школ, профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования. В середине августа в Смольном заявили о том, что в городе вакцинировано 64% сотрудников транспортной отрасли. А в начале месяца сообщалось о том, что вакцинацию прошли до 50% работников торговли и общепита и 62% сотрудников системообразующих городских предприятий.

По данным городской администрации на четверг, в Петербурге одну дозу вакцины получили 1 458 772 человек (27% от всего населения). Полностью прошли курс вакцинации 1 378 805 (26%).