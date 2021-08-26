"Курортная инфраструктура восстановлена практически полностью. Сейчас Роспотребнадзор не рекомендовал купание в нескольких местах, они незначительны. В остальном все пробы воды показывают безопасность для человека", — сказал Алексеев.

Он отметил, что в целом все службы сработали в соответствии с нормами и система справилась оперативно с ситуацией. В пунктах временного размещения остаются 160 человек.

Всего в зону действия циклона на Кубани попали более 13 тыс. жителей 38 населенных пунктов в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Славянском, Крымском, Приморско-Ахтарском и Ейском районах. Было подтоплено 2219 домовладений, 3906 придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, участки краевой автодороги Новороссийск-Керчь, муниципальных дорог "Юровка-Темрюк" и "Сенной-Тамань.