"Следствием установлено, что с 11 по 18 августа администрация лагеря не приняла должных и своевременных мер в связи с выявлением у более 20 несовершеннолетних детей признаков инфекционного заболевания", — говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Ранее сообщалось, что в лагере отравились 20 детей. Прокуратура проводила проверку по данному факту. Лагерь является объектом "Северной железной дороги". В настоящее время он закрыт.