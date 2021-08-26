"Спонтанно не хочу говорить, но идея очевидная, которая напрашивается. Надо обязательно провести мероприятие по " Пушкинской карте" в Болдино... Давайте что-то придумывать. С вас предложения, а Ольга Борисовна мне доложит ", — сказал Мишустин.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Глава правительства посмотрел экспозицию Нижегородского государственного художественного музея, в том числе посмотрел работы Ивана Шишкина, Карла Брюллова, Константина Маковского.

Мишустин также пообщался с сотрудниками музея, которые рассказали ему, что получили экскурсионный автобус, и это позволило заключить договор на экскурсии в период "болдинской осени" (сентябрь — ноябрь) по направлениям Сергач (Нижегородская область) — Большое Болдино — Сергач. Старт этого маршрута они ждут с большим нетерпением.

Премьер поинтересовался, хватит ли одного автобуса для этого проекта и сколько нужно ещё. Сотрудники сказали, что не откажутся ещё от двух автобусов. В ответ глава правительства заверил, что вопрос будет решен.

Нижегородский государственный художественный музей был открыт ещё в 1896 году в Дмитриевской башне Нижегородского кремля, а в настоящее время располагается в трех зданиях. В фонде музея находится свыше 12 тысяч экспонатов.

Одно из зданий музея — "Дом губернатора" — памятник архитектуры и градостроительства федерального значения. В нем представлена постоянная экспозиция русского искусства XIV — начала XX веков: древнерусские иконы XIV-XVII веков, произведения русских художников XVIII — начала XX века, среди них, в частности, картины Карла Брюллова, Ивана Репина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, и других , а также работы мастеров русского авангарда.

На временных выставках и экспозициях демонстрируются произведения классических и современных художников, в том числе работы нижегородских авторов.