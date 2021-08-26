«Решение по распределению квот на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх между российскими авиаперевозчиками было озвучено только сегодня. Авиакомпании, получившие разрешения, экстренно приступили к планированию расписания и полетных программ. К сожалению, у чартерных авиакомпаний не было шансов получить допуски на этом совещании», — рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Как отметили в компании, среди получивших возможность совершать полеты на курорты Египта – авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии», которые много лет являются партнерами туроператора. «В настоящий момент мы находимся в процессе формирования полетных программ, ожидая соответствующей информации по перелетам от авиакомпаний. По факту получения данных и достижении договоренностей туры будут мгновенно доступны для бронирования на сайте», — пояснили в пресс-службе.

В Tez Tour ожидают, что полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться на рейсах S7 и «Уральских авиалиний» из Москвы, на рейсах S7 – из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы.

Как сообщили в «Интуристе», в компании решается вопрос с формированием полетной программы на курорты Египта из регионов. «Уточняем планы по полетной программе. Пока не понятно, из каких городов РФ будут выполняться рейсы. Подробности будут в ближайшее время», — пояснили в компании.

В свою очередь, в TUI Россия заявили, что прорабатывают полетные программы на курорты Египта на рейсах авиакомпаний «Уральские Авиалинии», S7, «Ямал» и Azur Air.

Как рассказали в пресс-службе туроператора Anex Tour, полетные программы на рейсах AZUR air будут сформированы в Шарм-эль-Шейх из семи городов – Астрахани, Барнаула, Владивостока, Махачкалы, Томска, Петропавловск-Камчатского и подмосковного аэропорта Жуковский. В Хургаду AZUR air полетит из Владивостока, Махачкалы и Петропавловска-Камчатского.

«По распределению частот мы получили меньше маршрутов, чем рассчитывали. На данном этапе уже начиналась подготовка продукта и оценка спроса на направление из регионов», — добавили в Anex Tour.

Росавиация в четверг провела срочное совещание с участием авиакомпаний и туроператоров по вопросу выполнения рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По итогам совещания туроператорам разрешили с 27 августа поставить полетные программы на курорты Египта из 41 города РФ.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Сейчас на каждый из курортов из Москвы выполняется по 10 рейсов в неделю с российской и египетской стороны.