«Ростуризм рассчитывает в 2022 году в пилотном режиме запустить стандарты «все включено» и «ультра все включено». Это поможет туристам, выбирающим такие гостиницы, гарантированно получать определенный перечень услуг. Сейчас только в Анапе по системе «все включено» работает 47 отелей, и каждый из них понимает эту систему по-своему», — отметила Догузова во время своего рабочего визита в Анапу.

Глава ведомства призвала все отели пройти обязательную классификацию. Ростуризм, со своей стороны, усилит мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточит контроль за заявленным уровнем «звездности». По словам Догузовой, несоответствие предоставляемых услуг заявленному уровню классификации оказалось системной проблемой и вызвало недовольство туристов.

«То огромное количество жалоб, которое приходило мне весь сезон, и именно из Анапы, я в первую очередь связываю с тем, что на курорт поехали люди, которые раньше здесь не отдыхали, это другая аудитория. Я думаю, бизнес видит прирост не только по количеству людей, но и по размеру среднего чека. Это люди, которые готовы тратить деньги на курорте, но они хотят за свои деньги получить достойный сервис», — сказала она.

Также глава Ростуризма отметила, что важно проработать вопрос легализации гостевых домов. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласований. Ростуризм в ближайшие пару месяцев внесет его в правительство и надеется, что в осеннюю сессию он будет утвержден парламентом.

«Мы не собираемся создавать дополнительную нагрузку на бизнес. Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы бизнесу было выгоднее работать, чтобы расширить сезон», — резюмировала Догузова.

Положение об обязательной классификации российских отелей было утверждено в феврале 2019 года. В соответствии с ним с 1 июля 2019 года классификация стала обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года она стала обязательной для всех гостиниц.