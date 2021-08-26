«Авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 города России, откуда разрешены международные перелеты», — сказала она.

Как отметили в ассоциации, больше всего прямых рейсов на курорты Египта досталось авиакомпании Nordwind, стратегическим партнером которой выступает туроператор «Пегас Туристик». Nordwind будет летать из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 города России в Хургаду.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из девяти городов-миллионников, «Уральские авиалинии» полетят в Шарм-эль-Шейх из одного региона, а в Хургаду из двух. S7 поставит регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов РФ.

Как сообщили в АТОР, авиакомпания «Ямал» будет летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов России, Red Wings и «Икар» получили право вылета из одного региона. Red Wings полетит из Саратова. Из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду полетят «Уральские авиалинии».

Из Москвы семь раз в неделю может выполнять рейсы на оба курорта авиакомпания «Аэрофлот», один раз в неделю в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду – S7. Авиакомпания «Россия» может выполнять два рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду.

Росавиация в четверг провела срочное совещание с участием авиакомпаний и туроператоров по вопросу выполнения рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вылеты из регионов РФ на курорты Египта станут возможны с 27 августа.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Сейчас на каждый из курортов из Москвы выполняется по 10 рейсов в неделю с российской и египетской стороны. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число рейсов втрое и добавить к Москве регионы.