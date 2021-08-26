"Нужно всегда помнить, что "бабье лето" — это период замечательной погоды, но после ненастья. Сейчас прогнозировать периоды бабьего лета невозможно. Но, у нас есть другие методы прогноза, все они до единого показывают, что в сентябре в европейской части России ожидается "бабье лето". Но начало этих периодов мы будем прогнозировать за трое суток", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что на юге европейской России осенью также ожидается теплая погода.

"Бархатный сезон прогнозируется, но не такой продолжительный, как в прошлом году. В прошлом году он длился почти до конца октября. В этом году, по предварительным расчетам, этот сезон продлится до первой декады октября, включая ее", — сказал он.

По его словам, сейчас погода в Краснодарском крае и Крыму более спокойная, чем ранее, когда в регионах были сильные дожди и паводки. Сейчас температура воздуха на черноморском побережье держится на уровне 25-27 градусов.

"Бабьим летом" называют период сухой и теплой погоды после затяжного осеннего ненастья.

Ранее Вильфанд отмечал, что за последние 20 лет в России существенно увеличилась повторяемость теплой погоды в сентябре.