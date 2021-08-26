Прямые рейсы будут совершаться один раз в неделю — по воскресеньям. В перспективе рассматривается возможность увеличения частотности рейсов до двух раз в неделю.

Продолжительность полета на "Boeing 737-800" вместимостью 189 кресел составит 2 часа 20 минут.

Nordwind Airlines также выполняет рейсы из Ярославля в Симферополь. В этом летнем сезоне по данному маршруту перевезены более 8 тыс. пассажиров.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, -777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Пассажиропоток ярославского аэропорта в январе-июне текущего года вырос в 2,8 раза — до 38,732 тыс. человек.