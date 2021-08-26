"Видим, что исправность воздушных судов (Superjet 100 — ИФ) растет и впервые наблюдаем очередь, практически споры эксплуатантов за поставку очередных воздушных судов, что показывает эффективность реализации поручений президента на совещании 12 мая 2020 года", — сказал Бочаров на выездном заседании правительственной комиссии по транспорту, посвященном развитию малой авиации.

Объем производства Superjet в 2021 году составит 23 единицы, в 2022 — 18, сообщал директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" Олег Гуляев. Получателями "Суперджетов" в ближайшие два года, по его словам, будут авиакомпании "Россия", Red Wings, "Аврора" и "Азимут".

В прошлом несколько эксплуатантов Superjet 100 отказались от этой машины. Главной проблемой они называли плохо организованное послепродажное обслуживание, в том числе нехватку запчастей. Это приводило к низкому налету и делало самолет коммерчески неэффективным.

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял в июне, что среднесуточный налет Superjet достиг уровня "западных конкурентов" — 9 часов в сутки. Уровень исправности этого самолета превышает 80%, тогда как в среднем по миру бенчмарк этого показателя — 80-85%, говорил он. "Это дает экономику авиакомпаниям, обеспечивает конкурентоспособность самолета. Поэтому в этом смысле мы можем говорить, что период, связанный с прохождением проблем, которые у нас были на первых машинах по запасным частям, мы решили", — заявлял Слюсарь.