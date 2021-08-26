«Маврикий объявил, что полностью откроет границы для туристов с прививками 1 октября. Однако если путешественники захотят приехать раньше, то с 1 сентября по прибытии в страну им придется соблюдать семидневный карантин вместо прежних 14 дней», — пишет издание.

Как отмечает портал, туристам, которые не вакцинировались, нужно будет соблюдать карантин 14 дней в специальном отеле-обсерваторе.

Для въезда на остров с 1 октября путешественникам, помимо сертификата вакцинации, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного за 72 часа до поездки.

По словам директора управления по продвижению туризма Маврикия Арвинда Бундхуна, рейсы из Европы и стран Ближнего Востока в настоящее время выполняют Air Mauritius, Emirates, Turkish Airlines, Air France, Kenya Airways и British Airways.

Маврикий зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» в конце марта. В начале июня власти страны одобрили еще один российский препарат – «Спутник Лайт».

15 июня Маврикий открыл границы для иностранных туристов с прививками. Тогда вакцинированным туристам нужны были сертификаты и несколько ПЦР-тестов: перед поездкой, по прилету, а также на седьмой и 14 день пребывания. Покидать территорию отеля на протяжении двух недель было запрещено. Позже из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти острова ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих.

Россия возобновила авиасообщение с Маврикием 10 июня, однако полеты туда не выполняются. В середине августа «Аэрофлот» объявил, что планирует поставить рейсы на Маврикий.