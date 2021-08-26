"Из общего количества туристов, которые находятся в местах размещения, порядка 80% приезжают на курорт с сертификатами о вакцинации. Остальные делают прививки в течение трех дней", — сказал "Интерфаксу" руководитель управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников в четверг.

Он отметил, что "гости заселяются в санатории, уже имея прививочный сертификат либо же медотвод". Если же гость при заселении в места размещения (отели, здравницы, мини-гостиницы) не заполняет добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения, администрация не имеет право разместить его.

"Туристов, желающих сделать прививку, доставляют в пункт вакцинации на автобусах", — подчеркнул руководитель управления.

По его словам, в настоящее время в Сочи работают 34 пункта вакцинации, три из которых находятся на базе санаториев, еще три — мобильные.

"В Сочи поступило 170 тыс. вакцин. На настоящее момент порядка 160 тыс. человек сделали прививки от COVID -19, это более 61% от общего количества сочинцев, подлежащих вакцинации", — сказал Митников.

"Работники образовательных организаций в настоящее время вакцинированы на 86%, сотрудники физкультурно-спортивных учреждений — на 62%. Активная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции проводится в ТОСах курорта. На дому прививки делают инвалидам", — добавил он.