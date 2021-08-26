"Аврора" стала единственным перевозчиком, который принял участие в отборе Минтранса РФ на получение из федерального бюджета субсидий на выполнение рейсов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока.

Речь идет о раскатке 20 рейсов, часть из которых авиакомпания запустила летом этого года.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,58 млрд рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке в 2021 году.

Субсидирование, как ожидалось, позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом. "Они смогут купить билет, например, из города Советская Гавань до Южно-Сахалинска по приемлемой цене — около 2,2 тыс. рублей. Один из самых длительных перелетов между Хабаровском и Якутском обойдется в сумму около 10,7 тыс. рублей", — говорил ранее Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год.