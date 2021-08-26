«Рейсы №ОК894/5 Прага–Москва–Прага будут осуществляться из аэропорта Шереметьево (терминал «D») г. Москвы в 14:50 часов с прибытием в аэропорт им. Вацлава Гавела (терминал 1) г. Прага в 16:35 часов по местному времени. Вылет рейсов из Праги в 10:15 часов с прилетом в аэропорт Шереметьево в 14:00 часов по местному времени. Рейсы выполняются совместно с авиакомпанией Smartwings (№ QS8894/5)», — говорится в сообщении.

Авиакомпания Smartwings выполняет регулярные рейсы по маршруту Прага – Санкт-Петербург – Прага с частотой два рейса в неделю по четвергам и воскресеньям. Рейсы выполняются совместно с Czech Airlines.

Продажа на регулярные рейсы Прага – Москва – Прага и Прага – Санкт-Петербург – Прага открыта, авиабилеты можно приобрести на сайтах компаний Czech Airlines и Smartwings, в собственных офисах продаж или контактном центре авиакомпаний, а также в авиакассах и турагентствах.