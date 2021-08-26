"По итогам 2021 года мы ожидаем, что объем внутренних перевозок составит 79 млн пассажиров, это почти на 6 млн пассажиров, или 8% больше уровня 2019 года", — заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик на выездном заседании правительственной комиссии по транспорту, посвященном развитию малой авиации.

Прогноз общего объема авиаперевозок на этот год он не назвал. В феврале Чалик говорил, что Минтранс прогнозирует 105 млн авиапассажиров, но результат будет зависеть от ситуации с ограничениями международных направлений.

За 2019 год российские авиакомпании перевезли более 128,1 млн пассажиров, в том числе на международных линиях — более 55 млн, на внутренних — порядка 73 млн. В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, авиакомпании обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн.