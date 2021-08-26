Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток за год, который завершился 30 июня, снизился до 1,728 млрд австралийских долларов ($1,24 млрд) по сравнению с 1,964 млрд долларов годом ранее.

Доналоговый убыток составил 1,8 млрд долларов против прибыли в 124 млн долларов в предыдущем фингоду.

Выручка уменьшилась до 5,934 млрд долларов с 14,257 млрд долларов.

Авиакомпания за прошлый фингод перевезла 15,866 млн пассажиров против 40,475 млн годом ранее и 55,813 млн в 2019 фингоду. Загруженность рейсов упала до 63,2% с соответственно 82,3% и 84,2%.

Qantas не планирует выплату дивидендов.

Авиакомпания заявила, что вновь введенные на территории Австралии и Новой Зеландии антиковидные ограничения, в том числе отмена путешествий без карантина между двумя странами, снизят доналоговый результат в первом финполугодии на 1,4 млрд долларов.

Между тем Qantas по-прежнему ожидает, что международные перелеты, в том числе в Сингапур, Великобританию, Японию и США, могут возобновиться к середине декабря этого года. При этом маршруты в страны с менее благоприятной эпидемиологической обстановкой, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам и ЮАР, не будут восстановлены раньше апреля 2022 года.

Котировки акций Qantas выросли на 3,5% по итогам торгов в четверг. За последние двенадцать месяцев капитализация авиаперевозчика увеличилась на 31,6% (до 8,7 млрд долларов), в то время как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 22,3% за этот период.